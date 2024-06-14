Пекельна помста: на Київщині мати підпалила власного сина (фото)

У потерпілого уцілила лише третина тіла

У Білій Церкві жінка намагалася позбавити життя власного сина. Правоохоронці затримали зловмисницю.

Про це повідомляє поліція Київської області. Мати облила сина легкозаймистою рідиною та підпалила.

Таким чином вона вирішила помститися потерпілому за схильність до алкоголю. Внаслідок якої 37-річний чоловік отримав опіки всього тіла.

"Правоохоронці встановили, що матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син, облила його легкозаймистою сумішшю та кинула підпалений сірник. Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу", — йдеться у повідомленні.

Залишки пляшки з легкозаймистою сумішшю

Чоловік кликав на допомогу. На крики прийшла сусідка потерпілого та кинулася гасити його. Згодом лікарі діагностували у нього 68% опіків всього тіла різного ступеня.

На місці події

"Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ)", — зазначають у поліції.

Правоохоронці затримали матір, яка намагалася спалити сина

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік напав з ножем на продавця квітів. Під час конфлікту зловмисник наніс декілька ножових поранень потерпілому. Пораненого госпіталізували до лікарні.