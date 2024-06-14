"Свинство" на дорозі: у Черкаській області сталася неординарна автопригода

Ця пригода не лише створила незручності для учасників дорожнього руху, але й стала приводом для роздумів про важливість дотримання правил безпеки на дорогах

Мешканці села Багачівка Звенигородського району Черкаської області сьогодні вранці стали свідками неординарної події. Дорога перетворилася на справжній "свинячий базар" після того, як вантажівка ЗІЛ, навантажена п'ятьма тоннами свинини, перекинулася, розсипавши частину свого вантажу.

Як розповіла поліція, близько двох тонн тушок опинилися на проїжджій частині, створивши незвичайну картину для водіїв та перехожих. Ця пригода могла б стати справжнім святом для любителів м'яса, якби не серйозність ситуації.

Причина аварії: швидкість та необачне керування

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням через перевищення безпечної швидкості руху. Цей випадок нагадує нам про важливість дотримання правил дорожнього руху, особливо при перевезенні вантажів. На щастя, в цій незвичайній пригоді ніхто не постраждав. Водій вантажівки залишився неушкодженим, що можна вважати справжнім дивом, враховуючи масштаби аварії.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків ДТП. Співробітники патрульної поліції Звенигородського райвідділу регулюють рух транспорту, запобігаючи заторам та можливим подальшим інцидентам.

Покарання за "свинство" на дорозі

За порушення правил дорожнього руху на водія вантажівки складено адміністративний протокол. Ця незвичайна пригода яскраво демонструє, що на дорозі може статися будь-що. Вона нагадує всім учасникам дорожнього руху про необхідність бути пильними та дотримуватися правил, адже ціна помилки може бути дуже високою – і не лише у вигляді розсипаної свинини.

Раніше "Телеграф" писав, що на під’їзді до Львова сталася серйозна ДТП. Від вантажівок майже нічого не лишилось.