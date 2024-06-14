У Росії колишній міліціонер в'їхав у натовп на переході: багато загиблих та поранених (відео)

Стількох людей убив!

У Благовєщєнску, що в Амурській області Росії, стався наїзд на пішоходів. На одному з пішохідних переходів міста сталася масштабна ДТП з численними жертвами.

Винуватцем аварії став нетверезий водій, який, перебуваючи за кермом авто, врізався у натовп. Наслідки зіткнення виявилися фатальними для багатьох пішоходів. Відповідні фото та відео опубліковані у соцмережах.

За попередніми даними, автомобіль збив щонайменше дев'ятьох осіб, які переходили дорогу у встановленому місці. П'ятеро з них загинули миттєво, не маючи жодного шансу на порятунок. Стан інших постраждалих наразі з'ясовується.

Винуватцем трагедії виявився 59-річний Євген Бакарюкін. З'ясувалося, що до 2005 року чоловік працював дільничним у Ромненському районі Амурської області. Після звільнення з органів він започаткував власний бізнес — займався пасажирськими перевезеннями на маршрутних таксі.

Родичі Бакарюкіна шоковані тим, що сталося. За їхніми словами, Євген ніколи не вживав алкоголю, тож причини сьогоднішнього інциденту для них незрозумілі. Наразі водія доправлено на медичне обстеження. Лікарі швидкої у супроводі правоохоронців мають встановити ступінь його сп'яніння на момент аварії.

Відео з місця події швидко поширилося мережею. На кадрах видно понівечені тіла та розкидані особисті речі загиблих. Очевидці не приховують шоку від побаченого. Повідомляється, що серед загиблих є двоє дітей. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Батько сидить біля тіла дитини, яка загинула в ДТП

Раніше "Телеграф" писав, що у Киргизстані вантажівка з морозивом в’їхала в натовп дітей. Водія не було в кабіні.