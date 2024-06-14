В России бывший милиционер въехал в толпу на переходе: много погибших и раненых (видео)

Столько человек убил!

В Благовещенске, что в Амурской области России, произошел наезд на пешеходов. На одном из пешеходных переходов города произошло масштабное ДТП с многочисленными жертвами.

Виновником аварии стал нетрезвый водитель, который, находясь за рулем авто, врезался в толпу. Последствия столкновения оказались роковыми для многих пешеходов. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсетях.

По предварительным данным, автомобиль сбил по меньшей мере девять человек, переходивших дорогу в установленном месте. Пятеро из них погибли мгновенно, не имея ни малейшего шанса на спасение. Состояние других пострадавших выясняется.

Виновником трагедии оказался 59-летний Евгений Бакарюкин. Выяснилось, что до 2005 года мужчина работал участковым в Ромненском районе Амурской области. После увольнения из органов он положил начало собственному бизнесу — занимался пассажирскими перевозками на маршрутных такси.

Родственники Бакарюкина шокированы произошедшим. По их словам, Евгений никогда не употреблял алкоголь, поэтому причины сегодняшнего инцидента для них непонятны. В настоящее время водитель доставлен на медицинское обследование. Врачи скорой в сопровождении правоохранителей должны установить степень опьянения на момент аварии.

Видео с места происшествия быстро распространилось по сети. На кадрах видны изуродованные тела и разбросанные личные вещи погибших. Очевидцы не скрывают шок от увиденного. Сообщается, что среди погибших двое детей. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Отец сидит у тела ребенка, погибшего в ДТП

Ранее "Телеграф" писал, что в Кыргызстане грузовик с мороженым въехал в толпу детей. Водителя не было в кабине.