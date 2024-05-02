У Киргизстані вантажівка з морозивом в’їхала в натовп дітей: водія не було в кабіні (відео)

Постраждалих дітей тримають у лікарні під наглядом лікарів

У Киргизстані вантажівка, з якої вийшов водій, в’їхала в натовп школярів. Постраждали 29 дітей, частина з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє "Медуза" та інші місцеві канали. У мережі публікують кадри наїзду вантажівки на дітей.

Інцидент стався у селі Жерге-Тал. Чому автомобіль сам поїхав поки що невідомо. Він був припаркований на пагорбі, однак у якийсь момент почав котитися вниз, де відбувався дитячий захід, присвячений епосу "Манас". Ймовірно, у машини відмовило гальмо стоянки, але точну причину встановлять експерти.

На відео зі свята потрапив і момент наїзду. Люди намагалися розбігтися, щоб не потрапити під колеса вантажівки, але не всі встигли це зробити. За даними МОЗ Киргизстану, внаслідок наїзду постраждали 29 дітей віком від 9 до 16 років. 18 постраждалих госпіталізували до лікарні, троє з них перебувають у тяжкому стані.

За даними правоохоронців, у вантажівці було морозиво, яке мали роздавати всім присутнім із борту.

"Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки не відомо", — додали в правоохоронних органах.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Китаї впала автомобільна траса. Майже два десятки автомобілів опинилися у пастці, відомо про 19 загиблих.