Вбивство українки в Німеччині: заарештовано підозрюваних, з’явилися нові деталі

Також знайшли дитину жінки

На заході Німеччини у невеликому містечку Хоккенхайм сталося резонансне вбивство 27-річної українки. Її тіло було знайдено 7 березня. 13 березня слідчі повідомили про те, що затримали двох підозрюваних.

Про це повідомляє Schwetzinger Zeitung. Так, вже заарештовано двох людей, яких підозрюють у причетності до смерті українки.

Йдеться про 43-го та 44-річного чоловіків. Вони були доставлені до суду 14 березня, а потім до виправних установ.

Також слідчі знайшли дитину українки — п’ятитижневу дівчинку. Малюка як запобіжний засіб доправили до лікарні. Аналіз ДНК підтвердив, що немовля насправді є дочкою загиблої жінки.

Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді. Мати вбитої українки — 51-річну Марину Стеценко наразі так і не знайшли.

Раніше "Телеграф" писав, що станом на 13 березня у поліції повідомили, що отримали близько 50 звернень, проте жодної зачіпки про особу вбивці знайдено не було. Також залишається незрозумілою доля дитини загиблої та її матері.

Варто зазначити, що Хоккенхайм це містечко на заході Німеччини, де мешкає трохи більше 20 тисяч людей.

Також ми повідомляли, що у селі Вежбінек Великопольського воєводства у Польщі в одному з будинків виявили мертвим трирічного хлопчика з України. Батьки дитини сповістили про трагедію правоохоронців у понеділок, 11 березня.