В Германии афганец напал на украинку: бил ножом, пока не отогнали прохожие (фото)

Подозреваемый уже задержан

В Германии произошел очередной случай нападения на граждан Украины. В этот раз во Франкфурте-на-Майне была ранена 41-летняя украинка.

Об этом пишет BILD. Издание отмечает, что инцидент произошел в понедельник, 10 июня.

Сообщается, что женщина села на скамейку в парке на берегу реки Майн. Неожиданно злоумышленник подошел сзади, схватил ее за плечо и нанес несколько ударов ножом по голове и шее.

Женщине удалось отбежать на несколько метров, но она споткнулась и упала. После этого нападавший снова ударил украинку ножом.

Ее крики услышали прохожие и бросились на помощь. В этот момент нападавший отпустил женщину и скрылся. Очевидцы оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвали 911.

Вскоре полиция арестовала за нападение 19-летнего афганца. Он скрывался от стражей порядка в кустах. Прокуратура начала расследование покушения на убийство.

По данным издания, задержанный ранее никогда не был в поле зрения полиции. Его имя – Мохаммад Заман А.

Напомним, что 10 февраля в Германии был убит 17-летний украинский баскетболист из Киева Владимир Ермаков. Также во время нападения пострадал его друг Артем Козаченко. Впоследствии он скончался в больнице.