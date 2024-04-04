Вбивство українки в Німеччині розкрили через три роки: що сталося з відомим косметологом

Жінці було 50 років

Поліція Німеччини через три роки розкрила вбивство косметолога з України Оксани Ромберг у Берліні. У ході розслідування правоохоронці перевірили ДНК майже 100 людей.

Оксана народилася у Києві, але переїхала жити до Німеччини. Там вона стала відомим косметологом. 2011 року вона відкрила власний салон краси, в якому працювала з відомими німецькими зірками. 1 квітня 2021 року жінку знайшли мертвим у її квартирі на заході Берліні. На час смерті їй було 50 років. Про це повідомляє Bild.

Поліція затримала 53-річного чоловіка за підозрою у цьому вбивстві. Як виявилося, він не лише забив жінку до смерті, але ще й наругався над нею за допомогою каменів. На одному з них виявили ДНК злочинця.

Зазначається, що поліція склала список усіх знайомих Ромберг і поступово викликала їх на тест ДНК. Чоловік, який є підозрюваним, був у списку 91-м. До цього він не перебував на обліку.

У матеріалі зазначено, що чоловік допомагав Оксані Робмерг у квартирі. Вбивство він скоїв з метою пограбування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 березня в Німеччині було знайдено бездиханне тіло 27-річної українки на березі Рейну в Хоккенхаймі. Було встановлено, що смерть дівчини була насильницькою. Її 5-тижнева донька Мія та 51-річна мама Марина Стеценко зникли. Проте вже через тиждень малечу вдалося відшукати. Мати дівчини невдовзі також знайшли мертвою.