Жертв могло бути набагато більше: у Дніпрі маршрутка наїхала на людей на зупинці (фото, відео)

Очевидці кажуть, що його підрізали

Сьогодні вранці, 10 червня, у Дніпрі сталася карколомна автотроща. На жаль, у результаті зіткнення мікроавтобуса є загиблі та поранені.

ДТП трапилась у ранковий час пік, та ще й поблизу зупинки громадського транспорту, тож жертв могло бути набагато більше. Мікроавтобус Volkswagen влетів у зупинку громадського транспорту, на якій були люди. Зупинився автомобіль аж у стовпі. Подія трапилась близько восьмої години ранку, пише Інформатор з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, водій їхав вулицею Зимових Походів. Він втратив керування, збив двох пішоходів та зупинився у стовпі. На жаль, загинув один із пішоходів — його серце зупинилось у кареті швидкої допомоги. Водій був тверезим, у результаті ДТП він отримав незначні травми, його госпіталізували. Також травми отримала жінка — у неї перелом ребер.

У місцевих телеграм-каналах з посиланням на слова очевидців повідомляють, що Mercedes на великій швидкості підрізав маршрутку, внаслідок чого її водій втратив керування. Він втік з місця події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті автомобіль виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, тоді як велосипедист їхав по "зебрі" на зелений. Його розшукують.