На Закарпатті чоловіка застрелили під час спроби незаконно перетнути кордон: що відомо

Всі обставини трагедії нині з’ясовуються

Дніпрянин намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті, де раніше у річці виявили тіла двох чоловіків, й був застрелений прикордонником. Подія сталася у середу, 15 травня.

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ДБР. Зазначається, що військовослужбовця прикордонного загону, який стріляв у 39-річного чоловіка нині затримано.

"За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а навпаки — кинувся тікати", — розповіли у відомстві.

Під час переслідування втікача військовослужбовці, як стверджує ДБР, здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

За інформацією бюро, загиблий — 39-річний дніпрянин. Він мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої було здійснено постріли.

"Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)", — зазначили у відомстві.

Нині тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини трагедії. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ДПСУ розповіли, як ухилянти намагаються втекти з України. Чоловіки сплачують великі кошти, а потім гинуть на кордоні.