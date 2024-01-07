На Одещині на березі річки знайшли обгорілий труп школярки: подробиці вражають

У поліції поки не прокоментували пригоду

На узбережжі Дунаю в Ізмаїлі Одеської області було виявлено обгоріле тіло 14-річної школярки. До її вбивства може бути причетна її подруга та однокласниця.

Тіло виявив місцевий житель уранці 6 січня у Корабельному парку під час прогулянки із собакою. Про це пише БессарабіЯ.UA, посилаючись на власні джерела.

"На березі Дунаю він побачив дим, а коли підійшов ближче, то побачив, що горить людина, обличчя якої було прикрите пов’язкою для обличчя. Чоловік негайно викликав наряд поліції", — йдеться у матеріалі.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що вбитою є 14-річна дівчина. За записами з камер відеоспостереження, поліцейські з’ясували, що загибла гуляла в цьому парку разом зі своєю подругою, яка є її ровесницею.

Подругу дівчата підозрюють у скоєнні злочину. За даними ЗМІ, її вже затримали.

Водночас видання Апостроф, посилаючись на місцевий Telegram-канал, пише наступне:

"Вона (подруга, Ред.) запросила загиблу на берег річки, взяла з собою покривало, пляшку олії, запальничку, зав’язала "подрузі" очі, сказавши, що приготувала сюрприз, попросила лягти на покривало, після чого завдала два удари ножем у ділянку серця. Після цього школярка облила загиблу олією та підпалила, після чого пішла", — йдеться у публікації.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу поліція чи пресслужба ДСНС поки що не коментували цю подію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві затримали чоловіка, який жорстоко вбив продавчиню квіткового кіоску. Вночі він накинувся на жінку з ножем і завдав безліч ударів.