У Польщі вбили українця та влаштували підпал: що відомо і до чого тут фермери

Поліція затримала трьох людей – двох чоловіків і жінку

У Польщі, де днями сталась пожежа на великій фермі в селі Рокічині Поморського воєводства знайшли тіло чоловіка. Ним виявився українець. За інформацією слідства його могли вбити.

Про це пише польське видання wp.pl. Там зазначається, що 12 травня 2024 року о 5:10 ранку на палаючу господарську будівлю у Рокічинах була направлена ​​волонтерська пожежна команда. Після гасіння пожежі виявлено тіло загиблого, ймовірно, працівника фермерського господарства.

Пізніше поліція заявила, що в Рокічинах сталося вбивство. Їхні висновки свідчать, що 48-річного чоловіка вбили, а підозрювані навмисно підпалили ферму, щоб приховати сліди злочину.

Поліція затримала трьох людей – двох чоловіків, 37 і 34 років, а також 35-річну жінку. Зібрані докази та проведені заходи дозволили пред'явити чоловікам обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю громадянина України. Жінку звинувачують у ненаданні допомоги особі, життю чи здоров’ю якої загрожувала небезпека, а також у приховуванні слідів злочину.

Один із підозрюваних зізнався у скоєному, а інший – ні. Для обох прокуратура подала до районного суду подання про тимчасовий арешт на три місяці. Наступну справу, щодо підозрюваної жінки суд мав розглядати сьогодні.

Слідчі не розголошують більше про підозрюваних і в чому саме жорстокість у цій справі. Проте більш детальну інформацію надає сайт ibytow.pl, з якого видно, що арештовані – власники ферми, подружня пара та їхній працівник. Загиблий – ще один співробітник, українець.

За неофіційною інформацією, тіло могли розчленувати за допомогою сокири. Як стало відомо, сім'я польських фермерів була заможною. Вони мали господарство в кілька сотень гектарів, розводили велику рогату худобу та продавали м'ясопродукти.

"Їхній будинок нагадує невеликий палац. У них двоє дітей, серед них хлопчик пів року. Донька шкільного віку", – йдеться в повідомленні.

Українець працював на цій фермі щонайменше кілька місяців. Слідчі поки з'ясовують, чи отримував він гроші, чи лише харчування та проживання. Відомо, що він не мав трудового договору.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі вбили жінку з Тернопільщини. Поліцейські встановили особу підозрюваного, це 48-річний чоловік. Він наніс жінці двадцять ударів гострим предметом. Його затримали через три години після вбивства.