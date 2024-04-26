У Харкові чоловік застрелив дружину та доньку, він вже затриманий: фото і деталі

Чоловік мав залежність від азартних ігор

У Харкові чоловік застрелив з рушниці свою дружину та доньку. Його затримали правоохоронці та повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Під час слідчих дій було виявлено, що 24 квітня 2024 року ввечері підозрюваний прийшов до свого будинку, де перебувала його 46-річна дружина та 28-річна донька.

Зазначається, що між подружжям часто виникали сварки. Також підозрюваний систематично зловживав азартними іграми. Через програші постійно сварився з дружиною, вчинював відносно неї домашнє насильство, вимагаючи гроші.

"Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись. Проте на цей раз сварка закінчилась трагічно. Чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її", — кажуть у прокуратурі.

Підозрюваний після цього втік з будинку і переховувався від правоохоронців. Його знайшли на горищі одного з гуртожитків у Харкова. 25 квітня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України), пов'язаному з домашнім насильством.

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