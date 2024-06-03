Годували фекаліями та поїли сечею: у Казахстані подружжя опікунів роками знущалось з шістьох дітей

Усіх дітей вже вилучили з цієї родини

У Шимкенті (Казахстан) закінчили розслідувати справу про знущання з шести дітей, взятих під опіку, і передали її до суду. Подружжя забороняло дітям митись, годували їх фекаліями, поїли сечею та змушували працювати.

На тілі у старшої дитини були синці. Окремо також будуть розслідувати справу про використання грошових накопичень, які належали старшій дитині, про що повідомила уповноважена по правах дитини Дінара Закієва.

"Тут багато жахливих подробиць, за свідченнями старшої дитини, дітей напували сечею та годували фекаліями. Справу передано до суду. Також, окремо розслідується факт використання грошових накопичень старшої дитини, які можливо були використані на купівлю кіз, яких пасла сама дитина", ― написала Закієва.

Кримінальні справи також були відкриті проти педагогів школи, у якій вчилась старша дитина, та співробітників служби опіки. Розслідування триває.

Закієва розповіла, що коли комісія приїхала у цей будинок, то побачила виснажених та брудних дітей. У них також були синяки. Прийомні батьки пояснювали їх походження дитячими іграми.

"Ми були шоковані побаченим. Діти виснажені, всі в синцях, брудні та недоглянуті. Ми тоді до цього будинку цілою комісією приїхали. Як тільки побачили обстановку, стало зрозуміло, що дітей потрібно вилучити хоча б на якийсь час. Залишати їх було небезпечно. На кожній дитині — по два шари забрудненого одягу. П'ятеро дітей майже не можуть говорити. Походження синців прийомні батьки пояснювали тим, що діти грають, можуть вдаритися", — написала Закієва.

Дітей з цієї родини вилучили. Їх подружжя, яке не мало власної дитини, "збирало" по різних дитбудинках. Вони усиновили двох дітей, а на інших чотирьох оформили опікунство.

У соцмережах писали, що дітей били та зв’язували. Нібито їх годували м’ясом кішок та собак. Під час обшуку нібито знайшли прив’язаних кішок у сараї.

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