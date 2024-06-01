Шукали понад 4 доби та знайшли вбитою: на Полтавщині пенсіонер жорстко розправився з 12-річною дівчинкою

Злочинцю загрожує довічне ув'язнення

На Полтавщині поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві 12-річної Дарії Волошиної. Вона зникла у Полтаві ввечері 26 травня.

Про це повідомляє поліція Полтавської області. Зазначається, що у скоєнні злочину підозрюється 57-річний полтавець з кримінальним минулим.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої.

Дарія Волошина

"Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та заховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії", — каже начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Наразі правоохоронці проводять комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочин.

Зауважимо, що повідомлення про зникнення 12-річної Дарії надійшло до поліції у ніч з 26 на 27 травня. Пошукова операція тривала понад чотири доби. Понад дві сотні правоохоронців цілодобово працювали над перевіркою різних версій та опитуванням громадян, а також проводили обстеження закинутих приміщень, підвалів, недобудов та об’єктів на території міста.

За скоєний злочин 57-річному чоловікові може загрожувати довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що резонансна справа школярки з Одещини, яка вбила подругу та намагалася спалити тіло отримала продовження.