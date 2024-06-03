Кормили фекалиями и поили мочой: в Казахстане супруги опекунов годами издевались над шестерыми детьми

Всех детей уже изъяли из этой семьи

В Шимкенте (Казахстан) закончили расследовать дело об издевательствах над шестью взятыми под опеку детьми и передали его в суд. Супруги запрещали детям мыться, кормили их фекалиями, поели мочой и заставляли работать.

На теле у старшего ребенка были синяки. Отдельно также будут расследовать дело об использовании принадлежащих старшему ребенку денежных накоплений, о чем сообщила уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева.

"Здесь много ужасных подробностей, по свидетельству старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями. Дело передано в суд. Также отдельно расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребенка, которые, возможно, были использованы на покупку коз, которых пас сам ребенок", ― написала Закиева.

Уголовные дела также были возбуждены против педагогов школы, в которой учился старший ребенок, и сотрудников службы опеки. Расследование продолжается.

Закиева рассказала, что когда комиссия приехала в этот дом, то увидела истощенных и грязных детей. У них были синяки на теле. Приемные родители объясняли их происхождение детскими играми.

"Мы были шокированы увиденным. Дети истощены, все в синяках, грязные и неухоженные. Мы тогда в этот дом целой комиссией приехали. Как только увидели обстановку, стало понятно, что детей нужно забрать хотя бы на время. Оставлять их было опасно. На каждом ребенке — по два слоя загрязненной одежды. Пятеро детей почти не могут говорить. Происхождение синяков приемные родители объясняли тем, что дети играют и могут удариться", — написала Закиева.

Детей из этой семьи изъяли. Супруги, которые не имели собственного ребенка, их "собирали" по разным детдомам. Они усыновили двоих детей, а на остальных четырех оформили опекунство.

В соцсетях писали, что детей избивали и связывали. Якобы кормили их мясом кошек и собак. Во время обыска якобы обнаружили привязанных кошек в сарае.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Полтавской области четыре дня искали 12-летнюю девочку. Ее нашли мертвой. Правоохранители установили, что к убийству причастен пенсионер.