Неповнолітня без прав на смерть збила дитину на Закарпатті: деталі інциденту

Поліцейські помістили авто на спецмайданчик

На Закарпатті у селі Руська Мокра Тячівського району у ДТП загинула дівчинка-підліток. На неї здійснив наїзд Volkswagen, за кермом якого перебувала 17-річна водійка.

Трагічна подія сталась 25 травня близько 11:00. Правоохоронці з'ясували, що ДТП спричинила неповнолітня місцева мешканка.

Неповнолітня дівчина, яка керувала автівкою не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на дитину, яка раптово вибігла з домогосподарства на проїжджу частину дороги. На жаль, від отриманих травм дівчинка померла. Водійка пройшла тест для перевірки вмісту алкоголю в крові.

Результати показали, що вона на момент аварії була тверезою. Одначе в дівчини не було прав на керування транспортним засобом.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства України, отримати права на керування легковиками можна лише з 18 років.

Наразі поліцейські помістили авто на спецмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі відкрили кримінальне провадження.

Раніше "Телеграф" писав, що на трасі Київ-Чернігів трапилась серйозна ДТП. Причиною зіткнення стала оковита.