В Одесі чоловік ударив ножем дружину та 8-річну дитину, а потім наклав на себе руки: що відомо (фото)

Постраждалих госпіталізували

В Одесі чоловік завдано ножових поранень своїй дружині та 8-річній дитині, а після цього наклав на себе руки. Постраждалих госпіталізували.

Інформація про це поширювалася 30 травня в місцевих пабликах. Повідомляють, що на місце події вже приїхали правоохоронці.

Інцидент трапився на вулиці Корольова, 48. Як пишуть паблики, посилаючись на інформацію від поліції, чоловік поранив ножем у шию свою дружину, а також завдав ножового поранення в область спини своїй дитині.

Після цього нападник зістрибнув із шостого поверху багатоквартирного будинку. Внаслідок цього він загинув на місці події.

Жінка та дитину госпіталізували. На цей момент у поліції не давали офіційних коментарів щодо цього випадку. Деталі та обставини події наразі встановлюються.

Фото: xydessa

Фото: xydessa

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві чоловік убив власного брата, після чого він витяг тіло на вулицю та відтер сліди крові. Крім того, під час спілкування з правоохоронцями він почав заявляти, що йому нічого не відомо про те, що сталося.