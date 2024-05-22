У Київській області під час пожежі загинула сімейна пара разом із малолітньою дитиною (фото)

На місці працювали всі екстрені служби

Ввечері у вівторок, 21 травня, в Іванківському районі Київської області сталася трагедія — під час масштабної пожежі загинула подружня пара разом із своєю 9-річною дитиною. Трупи людей виявили рятувальники під час ліквідації загоряння.

На місці працювали бійці ДСНС, медики швидкої допомоги та правоохоронці. Подробиці трагедії розповіли у пресслужбі ДСНС України в Київській області.

Відомо, що на території приватного будинку, розташованого в селі Дитятки на Київщині, спалахнула пожежа. Інцидент стався на вулиці Чорнобильській.

На місце оперативно прибули рятувальники, медики та правоохоронці.

Масштабна пожежа охопила будинок

Очевидці викликали усі екстрені служби

Як виявилося полум’я охопило житловий будинок площею орієнтовно 98 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі в кімнатах було виявлено бездиханні тіла трьох осіб — подружньої пари 1973 та 1978 років народження та їх 9-річного сина.

За попередніми даними, причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем. Обставини події будут встановлювати фахівці.

За цим фактом проводиться розслідування.

Пожежу гасили понад дві години

Смертельна пожежа сталася у селі Дитятки на Київщині

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Святошинському районі столиці чоловік влаштував підпал дверей квартири на 9 поверсі однієї з житлових багатоповерхівок. Зловмисник ретельно підготувався до скоєння злочину і вдягнув на "справу" каптур, темні окуляри та рукавички, а після підпалу спробував приховати речові докази. Незважаючи на це, його було оперативно затримано.