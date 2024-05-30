Вбила подругу та намагалася спалити тіло: резонансна справа школярки з Одещини отримала продовження

Фігурантці загрожує значний термін ув'язнення

В Одеській області судитимуть 15-річну дівчину, яку обвинувачують у навмисному вбивстві подруги. Школярку визнано осудною.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області. Там нагадали, що 6 січня вранці в місті Ізмаїл на березі річки Дунай місцевий житель, гуляючи з собакою, виявив мертвою дівчину, тіло якої горіло. Чоловік відразу сповістив про це у поліцію.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила, що вбито 14-річну місцеву жительку. На її тілі виявили декілька ножових поранень.

Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження у місті. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна. Того ж дня правоохоронці з’ясували, що до злочину причетна знайома вбитої — учениця паралельного класу.

Школярка зізналась у скоєному. Зі слів фігурантки, вона була ображена на подругу нібито через те, що потерпіла постійно її обкрадала. З останнього начебто привласнила скарбничку з грошима. За це дівчина вирішила помститися вбивством.

За матеріалами слідства, зловмисниця заздалегідь ретельно підготувалася до вбивства. Дівчина взяла простирадло, ніж, олію та сірники й покликала подругу на прогулянку до річки.

Для того, щоб жертва нічого не запідозрила, обвинувачувана сказала про нібито підготовлений для неї сюрприз. Далі попросила дівчину сісти на простирадло, зав’язала їй очі, після чого зненацька декілька разів вдарила ножем. У результаті отриманих травм потерпіла загинула. Тіло вбитої зловмисниця облила олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж.

Як повідомив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка, ні сама зловмисниця, ні її родина раніше в поле зору поліції не потрапляли. Після проведення низки експертиз та інших слідчих дій, зібравши достатньо доказів, у тому числі осудності фігурантки, під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури їй висунули обвинувачення у вбивстві.

За його словами, цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі чоловік завдав ножових поранень своїй дружині та 8-річній дитині, а після цього наклав на себе руки. Постраждалих госпіталізували.