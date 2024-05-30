Убила подругу и пыталась сжечь тело: резонансное дело школьницы из Одесской области получило продолжение

Фигурантке грозит значительный срок заключения

В Одесской области будут судить 15-летнюю девушку, которую обвиняют в умышленном убийстве подруги. Школьница признана вменяемой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области. Там напомнили, что 6 января утром в Измаиле на берегу реки Дунай местный житель, гуляя с собакой, обнаружил мертвой девушку, тело которой горело. Мужчина сразу сообщил об этом в полицию.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая установила, что убита 14-летняя местная жительница. На ее теле обнаружили несколько ножевых ранений.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения в городе. На них зафиксировали девушек, которые вдвоем пошли к водоему, а вернулась только одна. В тот же день стражи порядка выяснили, что к преступлению причастна знакомая убитой — ученица параллельного класса.

Школьница призналась в содеянном. По словам фигурантки, она была обижена на подругу якобы из-за того, что потерпевшая постоянно ее обворовывала. Из последнего якобы присвоила копилку с деньгами. За это девочка решила отомстить убийством.

По материалам следствия, злоумышленница заранее тщательно подготовилась к убийству. Девушка взяла простыню, нож, масло и спички и позвала подругу на прогулку к реке.

Для того чтобы жертва ничего не заподозрила, обвиняемая сказала о якобы подготовленном для нее сюрпризе. Затем попросила девушку сесть на простыню, завязала ей глаза, после чего неожиданно несколько раз ударила ножом. В результате полученных травм потерпевшая погибла. Тело убитой злоумышленница облила растительным маслом, подожгла и убежала, бросив в огонь нож.

Как сообщил начальник следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Анатолий Маршавка, ни сама злоумышленница, ни ее семья раньше в поле зрения полиции не попадали. После проведения ряда экспертиз и других следственных действий, собрав достаточное количество доказательств, в том числе вменяемости фигурантки, под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры ей предъявили обвинение в убийстве.

По его словам, это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе мужчина нанес ножевые ранения своей жене и 8-летнему ребенку, а после этого покончил с собой. Пострадавшие госпитализированы.