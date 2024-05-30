Оголосив "українською шпигункою": на Луганщині російський командир зарізав та підірвав дівчину

Їй було всього 23 роки

На території тимчасово окупованої Луганщини сталось жорстоке вбивство жінки за участі російського патріота та командира ВДВ Айдина Жамідулова. Він нібито оголосив свою коханку "українською шпигункою", викрав її, зарізав і підірвав, бо злякався, що вона розповість про їх інтрижку його дружині.

Про це повідомляє політичний оглядач та журналіст Денис Казанський, посилаючись на росЗМІ.

Зазначається, що у січні 2023 року 28-річний командир взводу ВДВ Жамідулов із товаришами по службі випивав у луганському кафе "Райдуга". Де до них згодом приєдналась 23-річна місцева мешканка Валентина Давронова, яка була його коханкою. Під час цієї зустрічі між ними зав'язався конфлікт через те, що російський "визволитель" має дружину і двох дітей.

Вбита дівчина

Жамідулов злякався, що коханка розповість про його зраду, тому посадив дівчину в КАМАЗ, зв'язав їй руки скотчем і закрив очі. Пояснюючи свої дії підлеглим, він розповів, що та нібито працює на ЗСУ і є "українською шпигункою". Валентину привезли до солдатської лазні, де завдали понад 20 ударів ножем. Аби замаскувати сліди жорстокого вбивства, Жамідулов підірвав її тіло за допомогою трьох гранат Ф-1.

"Наочна ілюстрація до рядків "кохайтеся чорнобриві та не з москалями". Тарас Шевченко ще півтора століття тому все знав", — коментує ситуацію журналіст.

Зауважимо, що російський поет Жамідулов прославився своїми "патріотичними" віршами, які часто з'являлися у каналах Міноборони РФ та Z-пабликах.

Раніше "Телеграф" писав, що нелегали з Білорусі напали на двох поляків-військових.