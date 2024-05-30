Ставили на коліна та знущалися: у Києві підлітки жорстоко побили однолітка (відео 18+)
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Підліткова агресія іноді переходить усі межі
У столиці безжальні підлітки жорстоко побили свого однолітка через те, що він, нібито, образив та обізвав матір одного з хлопців. Потерпілого били руками та ногами, принижували та ставили на коліна.
Ще один учасник розправи знімав усе на камеру мобільного телефону і підказував постраждалому "текст вибачень". Кадри побиття хлопця було опубліковано у Телеграм-каналі "Київський двіж".
Так, жорстоке побиття підлітка сталося на території Корчуватого — селища розташованого в Голосіївському районі Києва. Як стверджується, підлітки зібралися біля школи №273.
На кадрах видно, що двоє хлопців ставлять на коліна підлітка та починають його бити. Потерпілому завдають сильних ударів руками та ногами в область обличчя, голови та тулуба.
Поруч сидить ще один підліток, який ніяк не реагує на те, що відбувається. Ще один учасник побиття все знімає на камеру і змушує побитого ставати навколішки і вибачатися перед агресорами.
Потерпілого звинувачують у тому, що він нібито образив і обізвав матір одного з хлопців. Саме тому його жорстоко б’ють, принижують та ображають.
Варто зазначити, що хлопець навіть не чине опір та виконує всі накази кривдників.
Редакція "Телеграфу" сподівається на адекватну реакцію з боку правоохоронних органів, які мають однозначно зайнятися розслідуванням цього кричущого інциденту.
Увага! Дане відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, а також вагітним та особам молодше 18 років.
На кадрах присутні сцени насильства та ненормативна лексика!
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на даху багатоповерхівки діти ризикували власними життями та знімали TikTok. На опублікованих у соцмережі кадрах видно, що хлопці повторюють танцювальні рухи та фіксують усі на камеру мобільного телефону.