Ставили на коліна та знущалися: у Києві підлітки жорстоко побили однолітка (відео 18+)

Підліткова агресія іноді переходить усі межі

У столиці безжальні підлітки жорстоко побили свого однолітка через те, що він, нібито, образив та обізвав матір одного з хлопців. Потерпілого били руками та ногами, принижували та ставили на коліна.

Ще один учасник розправи знімав усе на камеру мобільного телефону і підказував постраждалому "текст вибачень". Кадри побиття хлопця було опубліковано у Телеграм-каналі "Київський двіж".

Так, жорстоке побиття підлітка сталося на території Корчуватого — селища розташованого в Голосіївському районі Києва. Як стверджується, підлітки зібралися біля школи №273.

На кадрах видно, що двоє хлопців ставлять на коліна підлітка та починають його бити. Потерпілому завдають сильних ударів руками та ногами в область обличчя, голови та тулуба.

Хлопця жорстоко побили

Поруч сидить ще один підліток, який ніяк не реагує на те, що відбувається. Ще один учасник побиття все знімає на камеру і змушує побитого ставати навколішки і вибачатися перед агресорами.

Потерпілого звинувачують у тому, що він нібито образив і обізвав матір одного з хлопців. Саме тому його жорстоко б’ють, принижують та ображають.

Варто зазначити, що хлопець навіть не чине опір та виконує всі накази кривдників.

Хлопця кілька разів ставили навколішки

Редакція "Телеграфу" сподівається на адекватну реакцію з боку правоохоронних органів, які мають однозначно зайнятися розслідуванням цього кричущого інциденту.

Увага! Дане відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, а також вагітним та особам молодше 18 років.

На кадрах присутні сцени насильства та ненормативна лексика!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на даху багатоповерхівки діти ризикували власними життями та знімали TikTok. На опублікованих у соцмережі кадрах видно, що хлопці повторюють танцювальні рухи та фіксують усі на камеру мобільного телефону.