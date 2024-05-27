Зупинився "догори дриґом": що буде, якщо попасти у сліпу зону автомобіля (фото)

Ось що буде, якщо спішити поперед батька в пекло

У Києві ранкове зіткнення двох автомобілів закінчилось перекиданням буса. Подія відбулась на Великій кільцевій дорозі, поблизу станції Південна Борщагівка.

Відповідні фото та відео опубліковані у місцевих каналах у Telegram. Як видно на фото, зіткнення відбулось між вантажним автомобілем синього кольору Volkswagen та білим легковиком марки Toyota.

За попередньою інформацією, синій бус під час розвороту потрапив у сліпу зону легковика. У результаті зіткнення з білим легковим авто його закинуло на тротуар. Там вантажне авто зачепилось за бетонні блоки та перекинулось. Попередньо, у результаті дорожньо-транспортної події ніхто не постраждав.

На відео, знятому, ймовірно, одним із учасників ДТП, видно, що обидва автомобілі отримали суттєві механічні пошкодження. У Toyota розбитий перед, синє авто побите зі всіх боків, також у нього тріснуло лобове скло.

Нещодавно схожа ДТП трапилась на перехресті вулиць Антоновича і Ділової. Там після зіткнення також автомобіль перекинуло на дах.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП у Києві за участі трьох авто. У результаті зіткнення загинула дитина, а у лікарню з важкими травмами потрапила вагітна жінка та чоловік.