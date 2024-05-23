Авто аж перекинулося на дах: у Києві сталася серйозна ДТП (відео)

Обставини події з'ясовуються

У четвер, 23 травня, у Києві сталася серйозна аварія на перехресті вулиць Антоновича і Ділової. Рух транспорту ускладнено.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Інформація про стан водія наразі невідома.

У мережі з'являються відео з місця події. На записах видно, що один з автомобілів перекинувся, лежить просто на даху.

На місці події працюють правоохоронці та медичні служби. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Поліція закликає водіїв врахувати інформацію про ДТП під час плануванні свого маршруту і часу.

Нагадуємо, нещодавно у Києві п’яний молодик вчинив карколомну ДТП, розтрощивши все навколо.

Винуватцем аварії є 19-річний водій Opel Vectra. Порушник був дуже п’яним — "Драгер" показав 1,41 проміле. Це у понад 7 разів більше за норму.

Під час руху дорогою він так виляв кермом, що розбив своє авто, а також припарковані Renault та Jeep. Після цього він остаточно втратив контроль над авто, тому виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Унаслідок зіткнення його 18-річний пасажир отримав важкі травми. Потерпілий у лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві легковик влетів у бетонний стовп і повалив його. Удар був настільки сильним, що електроопора впала, а водія затиснуло в салоні.