Поверталися з навчання: на Вінничині сталася смертельна ДТП, в якій загинули поліціянти (фото, відео)

Один з правоохоронців нині госпіталізований

У суботу, 11 травня, на Вінниці сталася смертельна Дорожньо-транспортна пригода. Повідомляється, що внаслідок аварії загинули троє поліціянтів. Це працівники Білоцерківського райуправління, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади.

Про це повідомляє Нацполіція на своєму офіційному сайті. Зазначається, що ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні.

"За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання", — йдеться у повідомленні.

Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає. Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.

Нині на місці аварії працюють слідчі, обставини події з’ясовуються. Повідомляється, що за фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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