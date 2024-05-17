Загинула дитина: у Києві сталась ДТП за участі трьох авто (фото)

Зіштовхнулось три автівки

У п'ятницю, 17 травня, у Києві на Броварському проспекті сталась смертельна ДТП. Загинула дитина, у важкому стані у лікарні вагітна жінка та чоловік.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Зазначається, що аварія сталася приблизно о 12:30.

За даними слідства, 39-річний водій, який був за кермом автомобіля "BMW ", виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з зустрічним авто "Changan", який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем "Chevrolet Aveо".

"Внаслідок ДТП водій "Chevrolet Aveо", його пасажирка — вагітна жінка у важкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир цього ж автомобіля – 1,5-річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП", — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці затримали водія "BMW" в порядку ст. 208 КПК України. Зазначається, що під час визначення стану алкогольно сп'яніння драгер показав, що чоловік тверезий.

Затриманому повідомлено про підозру. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2. ст. 286 КК України).

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій Tesla збив на переході дівчину. Постраждала у тяжкому стані.