Відкупився від покарання: попри рішення суду поляк, що скоїв смертельну ДТП, за ґрати не сяде

Ян Ястребський уник ув'язнення за смертельну ДТП

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини виніс вирок поляку Яну Ястребському, який 15 березня 2024 року на трасі Київ-Чоп неподалік села Дідилів скоїв смертельну ДТП. Як повідомив Ян Ястребський, під час руху він хотів дістати напій із холодильника і відволікся від дороги. Внаслідок чого, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із КАМАЗом. Водій останнього внаслідок отриманих травм помер.

Суддя визнав поляка винним і призначив чотири роки тюрми з дворічною забороною керувати автомобілями. Проте за ґрати він не сяде, оскільки той самий суд звільнив його від відбування основного покарання, натомість призначивши лише іспитовий термін. Адже під час судового розгляду обвинувачений стверджував, що він особисто врегулював питання компенсації за завдану шкоду сім’ї померлого.

Його слова підтвердила сестра загиблого, яка підкреслила, що Ян Ястребський дійсно виплатив матеріальну та моральну компенсації. Вона відмовилася від будь-яких претензій до обвинуваченого і звернулася до суду із проханням про непризначення йому покарання у вигляді ув’язнення. Тепер Ястребський просто не може залишати межі Львівської області без дозволу суду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суд заарештував водія, через якого у Києві загинула дитина. Його помістили під варту без права внесення застави.