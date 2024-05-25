Троє підлітків мало не загинули під час "розваг" на залізниці на Київщині

Постраждалих госпіталізовано

У Білій Церкві під час небезпечних розваг на залізничних коліях травмувалися троє підлітків. Подія сталась на станції "Роток" 24 травня ввечері.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Було залучено п'ятеро рятувальників та одна одиниця техніки.

"О 20:36 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників людині біля залізничної колійної станції "Роток" у місті Біла Церква", — йдеться у повідомлені.

За даними рятувальників, під час прибуття на місце виклику було знайдено неповнолітнього хлопця без свідомості біля залізничної колії. Постраждалому, 2007 року народження, надали необхідну допомогу та транспортували до карети швидкої допомоги.

Зазначається, що у результаті екстремальних розваг хлопця відкинуло на сусідню колію, де тим часом рухався потяг. Також двоє інших підлітків отримали травми різного ступеня тяжкості.

Дітей госпіталізували до Київської обласної дитячої лікарні в місті Біла Церква.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі група підлітків жорстоко побила дитину.