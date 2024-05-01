Забрала своє та чуже життя: з'явились подробиці трагічного випадку в Києві, де з вікна багатоповерхівки випала людина

Трагедія сталася на вулиці Каштановій на Троєщині

З'явились нові подробиці трагедії в Києві, яка сталась у вівторок, 30 квітня, де з вікна багатоповерхівки начебто випало дві людини. За попередньою інформацією від правоохоронців, 26-річна жінка вистрибнула з вікна та травмувала 39-річного чоловіка, внаслідок чого той помер.

Як повідомив "Телеграфу" речник поліції столиці Дмитро Грищенко, трагічна подія сталася напередодні у Деснянському районі Києва.

"Вчора вдень був виклик на лінію "102". Туди виїжджала слідчо-кримінальна група і Деснянського району, і Головного управління Нацполіції у Києві. Попередньо встановлено, що жінка 1996 року народження покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки, і при падінні вона травмувала чоловіка 1985 року, який стояв під під'їздом даного будинку", — сказав він.

У поліції додали, що за вказаним фактом розпочато провадження по частині 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). В рамках цього провадження з'ясовуються всі обставини.

Раніше "Телеграф" писав, що в Оболонському районі Києва жителі багатоповерхового будинку стали свідками кричущого інциденту — їхній сусід викинув на вулицю близько 30 котів, які тривалий час жили в його квартирі і безконтрольно розмножувалися. Як виявилося, чоловік постійно виявляє агресію щодо оточуючих та прикривається наявністю "білого квитка".