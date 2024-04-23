Похоронило живцем: у Вінницькій області під час ремонту каналізації сталася трагедія (фото)

Ще один чоловік отримав незначні травми

У Вінницькій області внаслідок зсуву ґрунту загинув чоловік. Рятувальники дістали з-під завалу тіло загиблого.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, що за попередніми даними, під час проведення робіт з ремонту каналізації в місті Могилів-Подільський стався зсув ґрунту.

У ДСНС повідомили, що загиблому було 57 років. Також зазначається, що інший, 44-річний чоловік, отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився. Наразі обставини події з'ясовує поліція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області поліцейські зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Внаслідок чого загинув 20-річний поліцейський. Його напарник отримав поранення.

Самі зловмисники називають причиною нападу на правоохоронця той факт, що вони перевозили бойові гранати, а він виявив їх. У СБУ тим часом перевіряють причетність затриманих до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. 22 квітня суд відправив підозрюваних Валерія та Віталія Василаку під варту на два місяці без права внесення застави.