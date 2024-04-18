Справжній трилер: у Києві жінка випала з вікна, а її чоловік кидав ножі в медиків, які хотіли їй допомогти (фото)

Пара перебувала у стані алкогольного сп’яніння

Увечері в середу, 17 квітня, у Солом’янському районі Києва стався нестандартний інцидент – тут із вікна багатоповерхового будинку випала жінка. Медики та бійці ДСНС, які прибули на виклик, спробували надати допомогу постраждалій, але зіткнулися з неадекватною поведінкою її чоловіка — він почав кидати в них сокири та ножі.

Правоохоронцям вдалося затримати неадекват, а жінку екстрено доставили до лікарні. Подробиці інциденту розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Так, у Солом’янському районі столиці сталася НП — із вікна третього поверху випала жінка. Постраждала полетіла вниз та приземлилася на карниз першого поверху.

За словами очевидців, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і тривалий час сиділа на підвіконні, після чого раптово зірвалася та впала.

Схвильовані люди викликали медиків, співробітників ДСНС та наряд поліції.

Очевидці викликали усі екстрені служби

Медики та рятувальники, які прибули за адресою, негайно спробували дістатися до жінки і надати їй допомогу, однак вони зіткнулися з її чоловіком, який виліз у вікно і почав кидати в них сокиру, ножі та інші колюче-ріжучі предмети. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився неадекватно.

Внаслідок його дій було пошкоджено автомобіль, що проїжджав повз, і карету швидкої допомоги.

Медики та рятувальники таки дісталися жінки

Правоохоронці проникли у квартиру до 37-річного зловмисника та затримали його. Завдяки цьому медикам вдалося дістатися до потерпілої та евакуювати її до медичного закладу. Лікарі діагностували у 39-річної жінки закриті травми живота, грудної клітини та черепно-мозкову травму.

Відомості щодо цього факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловікові інкрмінують "хуліганство". Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють всі обставини події.

Чоловіка затримали у його квартирі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що жорстоку няню, яка била дитину у київському автобусі, знайшли журналісти. Жінка розповіла свою версію події.