У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка: подробиці трагедії (фото 18+)

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У четвер, 28 березня, у Солом’янському районі Києва молода жінка впала з висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм вона померла на місці події.

Про це повідомив київський телеграм-канал "Київ без цензури". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Відомо, що трагічний інцидент стався на вулиці Карела Чапека, 15 (колишня вулиця Юліуса Фучика), що у Солом’янському районі Києва. Тут із вікна квартири, розташованої на п’ятому поверсі, випала жінка.

Жінка померла на місці події

На місце події викликали швидку та правоохоронців, проте медики лише констатували смерть жінки. За попередніми даними, загибла проживала у цьому будинку.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася на Карела Чапека, 15

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом під час пожежі загинула жінка та малолітня дитина. Ще двох членів сім’ї було екстрено доставлено до медустанови.