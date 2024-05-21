Две девочки-подростки упали с многоэтажки в Житомире: в полиции прокомментировали инцидент (видео)

Они погибли на месте

Днем во вторник, 21 мая, в Житомире из многоэтажного дома упали две 14-летние девочки. В результате падения они погибли.

Правоохранительные органы провели первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств — осмотр места происшествия и опрос свидетелей трагедии. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно, в результате падения с высоты погибли две 14-летние девушки, жительницы областного центра", ― говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что примерно в 16:00 очевидец происшествия обратился на специальную линию 102. Он сообщил о вероятном падении с многоэтажки двух человек.

В указанный адрес выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции вместе с медиками. Было установлено, что погибли две девушки 14 лет, жительницы Житомира. Правоохранители работали на месте происшествия и опросили очевидцев.

Новость о падении двух человек с высоты в Житомире распространилась днем 21 мая в пабликах. В сообщениях говорилось, что они погибли на месте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве женщина выпала из окна. Это произошло в Деснянском районе. Женщина решила покончить с собой, но травмировала мужчину, который стоял под подъездом дома. В полиции рассказали подробности.