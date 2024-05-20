Ребенок погиб, а беременная мать в тяжелом состоянии: водителя, устроившего страшное ДТП, арестовали

В результате ДТП погиб 1,5-летний малыш

Водителя автомобиля, по вине которого в страшном ДТП в Киеве пострадали и погибли люди, арестовали. Его заключили под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Киева в соцсетях. Речь идет об ужасной аварии, которая произошла на Броварском проспекте в столице.

Виновником этого ДТП является водитель авто марки BMW, выехавший на встречку. Там он на скорости столкнулся с машиной марки Changan. В результате удара водитель Changan потерял управление и столкнулся с Chevrolet Aveo. Этот автомобиль ехал навстречу.

В результате сильного столкновения пострадали и погибли люди. В частности, умерла девочка 2022 года рождения, а ее беременную маму в тяжелом состоянии без сознания доставили в больницу. Травмирован также водитель этого авто.

Водитель-виновник аварии задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Водителю грозит длительный срок за решеткой – до 8 лет.

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