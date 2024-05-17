На Львівщині стіна впала на 4-річну дівчинку: у будинку робили ремонт (фото)

Тіло дитини дістали з-під завалів рятувальники

На Львівщині, у селі Тарасівка, під час ремонтних робіт стіна будинку впала на дитину. Тіло загиблої дівчинки дістали з-під завалів рятувальники.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області. Зазначається, що дівчинці було всього чотири роки.

"17 травня о 16:04 рятувальники отримали повідомлення про те, що в с. Тарасівка Львівського району обвалилась частина будинку, під завалами може бути дитина 4-х років. На момент прибуття з’ясувалось, що в будинку проводили ремонтні роботи", — йдеться у повідомленні.

Село Тарасівка на мапі

Рятувальники зʼясували, що під час проведення ремонтних робіт дівчинка бавилась біля будинку. Після того, як стіна обвалилась, люди побачили дівчинку під завалами й викликали рятувальників.

"За допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили тіло дитини, 2019 року народження з-під завалів", — додають у ДСНС.

Нагадаємо, що 17 травня ДСНС у Києві отримали виклик через те, що дитина застрягла у паркані. Самостійно визволитися вона не змогла, тому на допомогу вирушили рятувальники.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві на Броварському проспекті сталась смертельна ДТП. Загинула дитина, у важкому стані у лікарні вагітна жінка та чоловік.