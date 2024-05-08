Страшна ДТП під Києвом: з авто залишилась тільки половина, є поранені та загиблі

Авто зім'яло вдвоє

У Київській області сталась страшна ДТП. У результаті зіткнення є травмовані та загиблі.

Про подію повідомляють очевидці. Інформацію також підтвердили у Патрульній поліції області.

Згідно з повідомленням поліціянтів, подія сталась у селі Святопетрівське Бучанського району. Рух у ділянці, де відбулась ДТП, ускладнено.

У місцевих пабліках пишуть, що загиблих троє. На місці працюють медики, рятувальники ДСНС Київщини і слідчі з ДТП.

Як видно на фото та відео, легкове авто червоного кольору зім'яте вщент. Загинули 2 жінки — водійка та її пасажирка, деталей про тетю загиблу людину немає. Повідомляють, що водійка авто рухалась на червоне світло і зіштовхнулась із тягачем та вантажівкою поштової компанії. Та справжню причину аварії встановлюватимуть слідчі.

Раніше також "Телеграф" писав, що під Києвом сталася серйозна аварія. Автомобіль зазнав значних пошкоджень, від нього залишилася лише задня частина. Постраждалий чоловік довго лежав на асфальті — медиків не було. На місці працювали поліцейські. На щастя, інформація про загиблих не надходила.

Також нещодавно у ДТП в Польщі загинули двоє українців. Автомобіль врізався в дерево і спалахнув.