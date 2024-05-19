На Київщині чоловік вдарив ножем поліцейського, але сам отримав кулю (фото)

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі

У Київській області чоловік вдарив ножем поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство. Нападника вдалося затримати.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини. Зазначається, що 19 травня опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що 38-річний батько вчиняє домашнє насильство щодо її матері.

На місце виклику негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час документування, фігурант вдарив ножем 31-річного поліцейського та став погрожувати ножем свідкові. Поліцейський перебував у бронежилеті, проте зловмисник завдав удар ножем нижче засобу захисту.

Поранений правоохоронець попередив про застосування вогнепальної зброї, здійснив попереджувальний постріл, після чого поранив фігуранта в ногу. Правопорушник намагався тікати, однак його затримали. Оперативник та правопорушник госпіталізовані до лікарні. Поліцейські розпочали досудове розслідування (ст. 348 КК України).

Раніше "Телеграф" писав, що у Київській області чоловік вбив власного сина. Його було засуджено до 11 років позбавлення волі.