Під Києвом чоловік убив власного сина та відрізав йому голову кухонним ножем (фото)

Вивіз тіло в лісосмугу

Суд визнав винним мешканця Київщини у вбивстві власного сина. Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Слідство з'ясувало, що у селищі Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня 2023 року в приватному будинку між батьком та сином, які мали тривалі неприязні стосунки, виник конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв. Під час сварки батько декілька разів ударив сина руками по голові, після чого той припинив виявляти ознаки життя.

Щоб приховати докази злочину, чоловік вирішив розчленувати тіло потерпілого за допомогою кухонного ножа.

Знаряддя розчленування

Вбивця відсік голову від тулуба. Після чого відвіз труп до лісосмуги, а голову заховав у хащах біля ЖК.

Тіло вбитого виявили в лісозмузі

"У подальшому, на власному автомобілі перемістив тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка", — зазначають у прокуратурі.

Відсічену голову знайшли в Софіївській Борщагівці

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася трагедія на Троєщині. Жінка вистрибнула з вікна та впала на чоловіка, який стояв під під'їздом, внаслідок чого той помер.