На Киевщине мужчина ударил ножом полицейского, но сам получил пулю (фото)

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы

В Киевской области мужчина ударил ножом полицейского, прибывшего по вызову о домашнем насилии. Нападавшего удалось задержать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины. Отмечается, что 19 мая в полночь в полицию поступило сообщение о том, что 38-летний отец совершает домашнее насилие в отношении ее матери.

На место вызова немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Во время документирования фигурант ударил ножом 31-летнего полицейского и стал угрожать свидетелю. Полицейский находился в бронежилете, однако злоумышленник нанес удар ножом ниже средства защиты.

Раненый правоохранитель предупредил о применении огнестрельного оружия, произвел предупредительный выстрел, после чего ранил фигуранта в ногу. Правонарушитель пытался скрыться, однако его задержали. Оперативник и правонарушитель госпитализированы в больницу. Полицейские начали досудебное расследование (ст. 348 УК Украины).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области мужчина убил собственного сына. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы.