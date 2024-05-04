Накинувся з ножем: на Черкащині чоловік вбив свого брата-близнюка

Йому загрожує до 15 років увʼязнення

У Черкаській область сварка між двома братами-близнюками дійшла до вбивства. Так один з них декілька разів вдарив ножем іншого.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Черкаській області. Зазначається, що підозрюваного вже було затримано.

"На Звенигородщині 36-річний чоловік під час сварки вбив свого брата близнюка. Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сварка зі смертельним кінцем сталася у селі Смільчинці Звенигородського району. Брати пили алкоголь й під час застілля між ними виникла суперечка. У результаті якої 36-річний чоловік завдав чисельних ножових ударів своєму брату близнюку, від яких останній помер на місці.

Село Смільчинці на мапі

За даними поліції, зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України та, під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури, слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві, ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі посеред вулиці сталося жорстоке вбивство. Злочинець втік з місця злочину.