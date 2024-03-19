На Київщині вдарили ножем 14-річну дівчину: зловмисника затримано, деталі

Нападнику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі

На Київщині хлопець ударив ножем дівчину-підлітка. Постраждалу доправили до лікарні.

Про це повідомляє у пресслужбі поліції Київської області. Інцидент стався в центрі Білої Церкви.

17 березня близько 16 години до поліції надійшло повідомлення про те, що поряд із розважальним закладом невідомий поранив відвідувачку. Потерпілою виявилась 14-річна дівчина, якій знадобилась госпіталізація.

"Співробітники полку патрульної поліції Білої Церкви та підрозділу "ТОР" встановили особу нападника. Ним виявився неповнолітній", — йдеться в повідомленні.

Нападника затримали неподалік від місця скоєння злочину та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці на місці події

"Для подальшого документування події за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції. Нападника затримали неподалік від місця скоєння злочину та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу", — пишуть у поліції.

Фото від очевидців

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) повідомили хлопцю про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Раніше "Телеграф" писав, на Київщині злочинець підпалив будинок разом зі своїми знайомими всередині. Внаслідок пожежі загинула одна з жінок.