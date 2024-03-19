Бив ножем у шию, а потім намагався спалити: чоловік жорстоко розправився з коханою під Києвом

Приховати злочин не вдалося, тож доведеться відповісти за нього перед законом

Поліцейські на Київщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 47-річної жінки. Її тіло виявили у занедбаному амбарі 15 березня під час гасіння пожежі.

Судово-медична експертиза показала, що жінка померла через ножові поранення не сумісні з життям. Згодом правоохоронці затримали її бойфренда, якому вже вручили підозру у вбивстві, про що Національна поліція України повідомляє на офіційному порталі.

Згідно з матеріалами справи, чоловік зі своєю коханою вживали спиртні напої. В якийсь момент між ними почався словесний конфлікт. Чоловік схопив ножа та вдарив жінку в область шиї чотири рази.

Експертиза показала наявність різаної травми шиї з порушенням стравоходу та трахеї. Через ці рани жінка померла.

Чоловік спробував приховати сліди скоєного злочину. Для цього він виніс тіло в покинуту будівлю, а потім намагався спалити. Він облив розчинником труп та особисті речі жертви.

Його вже затримали та вручили підозру у навмисному вбивстві. Якщо провину фігуранта доведуть, то на нього чекає покарання до 15 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Києвом у місті Березань чоловік навмисне підпалив будинок. У будівлі були люди, його товариші. Під час гасіння будинку рятувальники виявили труп жінки.

Також раніше ми писали про вбивство дідуся у Харківській області. Злочин вчинили підлітки. Вони пишалися цим злочином і навіть знімали його на відео.