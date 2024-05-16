Тато дозволив? Історія зі стріляниною і підлітком в Дніпрі отримала трагічне продовження (фото)

Чоловік декілька днів перебував у лікарні

У Дніпрі в лікарні помер чоловік, якого підстрелив 17-річний підліток. Він вистрелив 39-річному сусіду в голову з пневматичної гвинтівки.

Як повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області, інцидент трапився ще 11 травня у дворі біля будинку на вулиці Володимира Івасюка. Тоді близько 16.20 до поліції надійшло повідомлення від містянки про поранення її чоловіка.

На місці події слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції з’ясувала, що між 39-річним чоловіком та підлітком виникла словесна перепалка, в ході якої юнак взяв до рук пневматичну гвинтівку та вистрелив у бік потерпілого. З вогнепальним пораненням чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 12 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

У четвер, 16 травня, місцеве видання "Дніпро оперативний" повідомило, що потерпілий помер у лікарні. Зазначається, що чоловік та і не прийшов до тями.

Як повідомили місцеві пабліки, 39-річний чоловік отримав проникаюче осколкове черепно-мозкове поранення. Також у мережі поширюється непідтверджена інформація про те, що на злочин хлопця підбив власний батько. Нібито той кричав "стріляй, сину, це тобі подарунок на день народження".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі дружина жорстоко вбила чоловіка. Підозрювана зателефонувала у поліцію та сама повідомила про злочин.