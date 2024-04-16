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Не мали кваліфікації й застосували препарат з порушенням: в клініці у Дніпрі, де померли три пацієнти, виявили численні помилки

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Батько Іллі Шишакова, що помер після планової операції, бореться за покарання винних. Фотоколаж "Телеграфу".
Батько Іллі Шишакова, що помер після планової операції, бореться за покарання винних. Фотоколаж "Телеграфу".

Скільки дітей і дорослих загинули чи отримали тяжкі наслідки здоров’ю через недбальство медиків лікарні ім. Руднєва — страшно уявити!

Не дотримувались вимог законодавства, не мали чітких інструкцій та алгоритму дій і достатньо кваліфікації, а ще порушили всі норми застосування препарату для анестезії. Це — тільки декілька проблем, які виявила перевірка МОЗ у Міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва у Дніпрі після смерті трьох пацієнтів.

З її результатами громадськість познайомили не посадовці міністерства, а батько одного з постраждалих Роман Шишаков, який сподівається добитися справедливого покарання для всіх винних. Познайомився з ними й "Телеграф".

Після відкриття вжити негайно

Трагедія у Дніпрі сталася вісім місяців тому, тоді важкі ускладнення після планових операцій в клініці Руднєва отримали 11 пацієнтів. У трьох з них — 11-річного Іллі Шишакова, 32-річного Руслана Коріхова та 41-річної Карини Кравчун — вони призвели до смерті. Офіційне розслідування за фактом ще триває, при цьому медичний заклад продовжує свою роботу, а міністерства та відомства, відповідальні за систему охорони здоров’я, ситуацію не коментують.

Натомість про висновки, зроблені під час термінової позапланової перевірки лікарні за гарячими слідами, нашому виданню розповів батько Іллі — Роман. Він звернув увагу, що в її ході розглядали "…дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства… з медичної практики, що підлягає ліцензуванню", а за результатами ще 14 серпня 2023 року було складено акт № 17/349.

Одне з численних порушень, вказане в документі: клініка Руднєва не мала клінічного маршруту на нозологічну форму/діагноз "поліорганна недостатність", "сепсис" та "шок". А саме цей діагноз був зазначений у свідоцтві про смерть Іллі та в інших медичних документах до свідоцтва. Роман наголошує, що це — важливий аспект справи, пояснюючи, що в грудні 2016-го року переважна кількість загальних клінічних протоколів, які діяли в Україні, втратила чинність. І медичні заклади мали розробити й впровадити нові.

— Простими словами: вони мали чинні світові практики перекласти українською мовою і впровадити в лікарні шляхом розробки клінічних маршрутів пацієнтів. Наявність і впровадження цих клінічних маршрутів є невіддільною умовою отримання ліцензії з медичної практики. Це основа основ функціонування будь-якої лікарні, — каже Роман. — Клінічний маршрут пацієнта — це документ який поєднує в собі інструкції та можливості. Наприклад, не всі лікарні мають апаратне забезпечення для діалізу.

Саме клінічний маршрут пацієнта має в собі інструкцію, згідно з якою встановлюють показники, при яких пацієнт не може надалі отримати необхідний рівень лікування на базі поточної лікарні й має бути терміново переведений у лікарню наступного рівня для отримання відповідного стану лікування. Протокол і клінічний маршрут не тільки обумовлює порядок дій при певному діагнозі, а й критерії визначення того чи іншого діагнозу. І відсутність цих медико-технологічних документів на певні стани пацієнтів не дозволяє визначити навіть відповідний діагноз, не кажучи вже про його лікування!

Порушень в клініці фахівці МОЗ виявили кільканадцять - від організаційних до практичних.

Далі Роман звертає увагу на пункт, в якому зазначені порушення медиками інструкції використання препарату "Дипрофол", а саме "один флакон застосовували декільком пацієнтам".

Після вивчення дослідів у травні 2023 року Державний експертний центр МОЗ оновив інформацію щодо безпеки лікарських засобів, які містять пропофол, — продовжує пояснювати батько хлопця. — На їхній основі в інструкції для медичного застосування мають бути внесені зміни. А саме в них вказано: "Для одноразового застосування одному пацієнту. Ризик сепсису при багаторазовому застосуванні" та "Вжити негайно після відкриття". Як ми бачимо, з акту МОЗ саме невиконання цього пункту було зафіксовано перевіркою.

В інструкції до Дипрофолу зазначені запобіжні заходи, які мають убезпечити пацієнтів.

Також в інструкції до лікарського засобу Дипрофол ЕДТА 1% зазначено, що він "не містить антимікробних консервантів, тому не запобігає росту мікроорганізмів". Відповідно, його необхідно набирати у стерильний шприц або інфузійну систему в асептичних умовах одразу після відкриття ампули чи флакона. Після цього засіб потрібно одразу ввести. При цьому в пункті 37 акту МОЗ вказано, що "бактеріальні посіви епідеміологічно значущих приміщень не проводили". З цього робимо висновок, що про асептичні умови у клініці Руднєва не може йти мови. А від зазначення факту, що лікар-анестезіолог, який робив знеболення при проведенні операції, не має сертифіката за спеціальністю "Анестезіологія", взагалі відбирає дар мови, — наголошує Роман.

Кожна хвилина забирала шанси на життя

Не менш невтішні результати містяться у висновку клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги, проведеної у клініці Руднєва Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА. В документі зазначено, що ступінь важкості стану дитини було недооцінено. Через це допомогу надали із запізненням і не в повному обсязі, "… що свідчить про відсутність та дотримання клінічних маршрутів пацієнтів". А при переведенні хлопця в інший медичний заклад його стан був вже майже термінальним і вжиті заходи з порятунку не мали успіху.

У висновку ми бачимо, що окрім майже повної бездії є ще дії, які фахівці оцінюють як такі, що, навпаки, згубно та незворотно негативно впливають на стан дитини. Наприклад: "при анурії продовжується введення фуросеміду, який потенціює некроз ниркових канальців…", — наполягає Роман. — І мало того, що лікарі не знають, що робити, вони ще тримають дитину у себе, не переводять в лікарню іншого рівня, цілком усвідомлюючи свою безпорадність. Що це, як не навмисні дії! Кожна хвилина тримання мого сина в реанімації лікарні Руднєва забирала його шанси на порятунок та життя! Це свідоме вбивство дитини!

У висновку Департаменту охорони здоров'я перераховані хибні дії лікарів, які призвели до трагедії.

Якщо абстрагуватися від факту використання препарату анестезії з порушенням інструкції, від факту відсутності бактеріологічного контролю, від факту участі в операціях лікарів без відповідних сертифікатів, то ми все одно бачимо, що врятувати дитину вони були не в змозі, бо просто не знали як діяти! Вони порушили не просто законодавство — вони порушили базові вимоги до надання дозволу проводити медичну практику!

І головне — вони порушили це не у дні, в які відбувалися події — відповідних протоколів і клінічних маршрутів у них не існувало, починаючи з 2017 року. Скільки трагедій відбулося в лікарні Руднєва за цей час через таку кричущу безвідповідальність керівництва, страшно уявити. Скільки дітей і дорослих загинули через цю причину, могли загинути чи отримали тяжкі наслідки здоров’ю — страшно уявити! — каже батько.

Роман також зазначає: на його думку, і лікарі, і керівництво клініки Руднєва усвідомлювали, що працюють поза законом. Але не вжили заходів, щоб привести до норм свою діяльність. Своєю чергою Департамент охорони здоров’я та МОЗ не змогли проконтролювати і забезпечити відповідність закладів охорони здоров’я ліцензійним вимогам. Все це у сукупності забрало три життя.

— Мінімум три життя… Скільки їх було за сім років забрано у лікарні Руднєва з названих вище причин — питання розслідування та перевірок. Гадаю, це лише верхівка айсберга… За це мусить бути відповідальність на всіх вказаних рівнях! На всіх! Всебічна, сувора, незворотна та максимальна відповідальність! — підкреслює Роман.

Нагадаємо, "Телеграф" також описав історію Влада Васильченка, який вмирав у пекельних муках. Тепер батьки одинадцятикласника з Харкова домагаються правди про причини його смерті. А його симптоми дуже схожі на ті, що спостерігалися у пацієнтів клініки Руднєва в Дніпрі.

Неодноразові намагання "Телеграфу" взяти коментар у представників лікарні ім. Руднєва наштовхнулися на мовчання, однак сайт продовжить стежити за цією гучною історією.

Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#МОЗ #Операція #Смерть #Анестезія