У Дніпрі на дитину під час футбольного матчу впали ворота (відео)

У Федерації футболу спершу ніяк не відреагували на інцидент

У Дніпрі під час матчу обласного чемпіонату з футболу на дитину впали футбольні ворота. Інцидент стався на футбольному полі, на 12-му кварталі під час гри серед хлопців 2015-2016 років народження.

Про це повідомляє "Дніпро. Оперативний" у своєму Telegram. За попередньою інформацією, хлопчик зазнав забоїв верхнього відділу грудної клітини та гематом.

"Дуже прошу розповісти про халатність та просто сором Федерації футболу та Академії Дніпра. Сьогодні під час матчу обласного чемпіонату на дитину впали ворота. ФФ та Академія ніяк не відреагували. Це просто жесть", — написали обурені батьки постраждалого хлопчика.

Дійсно, жодного повідомлення про інцидент на офіційній сторінці Федерації футболу міста Дніпро не має. Так само як і немає повідомлення на сторінці Футбольної академії "Дніпро".

UPD: Пізніше на одному з Дніпровських Telegram-каналів з'явилася інформація про те, що у Федерації футболу міста Дніпро нібито пообіцяли розв'язати питання з академією "Дніпра" стосовно безпечних умов проведення змагань. Документального підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Дніпрі мати намагалася продати дворічного сина за 1 млн гривень. Вже й мала плани на те, як витратить отримані гроші.