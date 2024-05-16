Папа разрешил? История со стрельбой и подростком в Днепре получила трагическое продолжение (фото)

Мужчина несколько дней находился в больнице

В Днепре в больнице скончался мужчина, которого подстрелил 17-летний подросток. Он выстрелил 39-летнему соседу в голову из пневматической винтовки.

Как сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области, инцидент произошел еще 11 мая во дворе дома по улице Владимира Ивасюка. Тогда около 16.20 в полицию поступило сообщение от горожанки о ранении ее мужа.

На месте происшествия следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции выяснила, что между 39-летним мужчиной и подростком возникла словесная перепалка, в ходе которой юноша взял в руки пневматическую винтовку и выстрелил в сторону потерпевшего. С огнестрельным ранением мужчина был госпитализирован в больницу.

Нападавшего же задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 12 мая следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В четверг, 16 мая, местное издание "Днепр оперативный" сообщило, что потерпевший скончался в больнице. Отмечается, что мужчина так и не пришел в сознание.

Как сообщили местные паблики, 39-летний мужчина получил проникающее осколочное черепно-мозговое ранение. Также в сети распространяется неподтвержденная информация о том, что на преступление молодого человека подбил отец. Якобы тот кричал "стреляй, сын, это тебе подарок на день рождения".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре жена жестоко убила мужа. Подозреваемая позвонила в полицию и сама сообщила о преступлении.