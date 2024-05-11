Усе через недопалок: на Дніпропетровщині чоловік побив брата до смерті

Йому загрожує до 8 років вʼязниці

У Нікополі чоловік побив власного брата до смерті через недопалок. Так підозрюваний прокинувся і помітив запах диму в квартирі, який виник через те, що загиблий не загасив сигарету.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Зазначається, що чоловікові було повідомлено про підозру.

За даними слідства, у четвер, 9 травня, близько 4-ї години ранку у поліції звернулась жінка, яка на сходовому майданчику під’їзду виявила тіло свого 40-річного сусіда без ознак життя.

На місці події правоохоронцям вдалось встановити, що о 3-й годині ранку молодший брат прокинувся від запаху диму у квартирі.

"Між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому численні удари ногами. Потім виштовхав його з квартири й завдав ще декілька ударів. Від отриманих травм чоловік помер", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів, 9 травня слідчі повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Черкаській області сварка між двома братами-близнюками дійшла до вбивства. Так один з них декілька разів вдарив ножем іншого.