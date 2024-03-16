Українська модель звинуватила бойфренда у побиттях та показала фото наслідків: її кривдник працює у тому ж бізнесі

Дівчина заявила, що надає історії розголосу на вимогу рідних

Українська модель Аліна Агєєва звинуватила Богдана Лега, з яким вона мала стосунки, що він її бив. Він з Києва та теж працює у модельному бізнесі.

Днями Агєєва опублікувала на своїй сторінці в instagram свої фотографії з травмами на тілі та обличчі. Вона натякнула, що це зробив Богдан Лега.

"В мене немає більше моральних та фізичних сил в цьому варитися. В одному пості не зібрати всього, що зробила ця "людина". Я дуже довго мовчала. Але протрезвівши та з наполяганням рідних я це публікую. Вся інша інформація знаходиться в хайлайтсах, бо дублювати це все морально я не зможу. Богдана Лега мають знати усі", – прокоментувала вона фото.

Аліна Агєєва

Богдан Лега – модель із Києва, він позував як фотомодель для бренду одягу Metrique. Його сторінка в instagram зараз закрита для перегляду. Аліна Агєєва родом із Краматорська, Донецька область, зараз вона живе у Києві.

Богдан Лега

Як повідомляв "Телеграф", на заході Німеччини у невеликому містечку Хоккенхайм сталося резонансне вбивство 27-річної українки. Її тіло було знайдено 7 березня. 13 березня слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних. Йдеться про 43-го та 44-річного чоловіків. Вони були доставлені до суду 14 березня, а потім до виправних установ.