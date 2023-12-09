"Посвята" першокурсників побиттям: на Львівщині спалахнув скандал у гуртожитку одного з училищ

Інцидент стався пізно увечері

У гуртожитку одного з училищ Золочівського району Львівської області студенти старших курсів влаштували жорстоку посвяту для новачків. Хлопці в боксерських рукавичках били новачків, завдаючи ударів по обличчю та в груди.

Відео "посвяти" опублікував Телеграм-канал "Львівич Новини". Там видно, що деякі першокурсники не можуть встояти на ногах після ударів.

Як пише видання ZAXID.NET, інцидент стався у Червоненському вищому професійному училищі (ВПУ). Коли директор навчального закладу Тетяна Салабай побачила це відео, вона звернулася до правоохоронних органів. Тепер цією справою займатиметься поліція. Салабай сказала, що не розуміє причин такої жорстокості у дітей.

Те, що трапилося в гуртожитку, прокоментував начальник сектору дізнання Золочівського РВП Віталій Гудима. Він заявив, що наразі правоохоронці проводять первинні слідчі дії. Вони опитують усіх учасників інциденту та встановлюють обставини події. Тому більше ніякої інформації він розповісти не може.

Раніше "Телеграф" писав про інший злочин, який стався у гуртожитку у Кривому Розі. 24-річна дівчина замучила кілька тварин у своїй кімнаті.